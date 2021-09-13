«Чтобы голову отрезали?» Рейсы в Кабул назвали угрозой национальной безопасности

Эксперт по национальной безопасности Александр Жилин недоумевает по поводу возможного возобновления авиасообщения с Афганистаном.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире НСН призвал не спешить с возобновлением авиасообщения с Афганистаном.

«Поскольку пока ситуация в Афганистане не стабилизировалась, идти на такое сближение точно не стоит, это угрожает национальной безопасности России. Дело в том, что Афганистан это своего рода ресурс, с помощью которого можно проводить военные провокации, связанные с террором. Кто может это сделать? Кто угодно. Я бы не стал открывать рейсы, тем более, что с экономической точки зрения тоже есть вопросы. А много ли в России желающих полететь сегодня в Афганистан? Чтобы их женам отрезали головы, если они будут ходить без паранджи? Нет. Таких немного. Тогда кого они будут возить? Нам мало своих проблем с мигрантами из бывших советских республик? Нужны еще мигранты из Афганистана, которые будут неизвестно чем заниматься?» - вопрошает эксперт по национальной безопасности.

«Будут прилетать не те люди». Афганистан хочет открыть рейсы в Россию

Жилин считает, что в случае возобновления рейсов из России в Афганистан и обратно серьезного увеличения наркотрафика ждать не стоит, но при этом у российских спецслужб могут возникнуть другие проблемы.

«Афганистан – страна наркотиков. Это, безусловно, так. Но и так много объемов, которые они доставляют другими средствами. Будут другие проблемы. Возрастет нагрузка на все специальные службы. Это будет отвлекать и Федеральную службу безопасности, и миграционную службу. Зачем? Ради чего?! Ничего позитивного в этих рейсах не будет, кроме того, что сюда могут просочиться всякие террористы и другая нечисть. Вот зачем это нам?» - недоумевает эксперт.

О возможном возобновлении рейсов с Россией ранее заявил директор управления гражданской авиации Афганистана Маулави Абдул Хади Хамдард, передает РИА Новости. Он рассказал, что в последние несколько дней в Кабул прибыли рейсы из Бахрейна, ОАЭ, Казахстана, Катара и Пакистана.

Ранее эксперт по авиационной безопасности Александр Романов в эфире НСН призвал спецслужбы жестко контролировать рейсы из Афганистана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьСамолетыКабулАфганистан
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