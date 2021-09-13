«Чтобы голову отрезали?» Рейсы в Кабул назвали угрозой национальной безопасности

Жилин считает, что в случае возобновления рейсов из России в Афганистан и обратно серьезного увеличения наркотрафика ждать не стоит, но при этом у российских спецслужб могут возникнуть другие проблемы.

«Афганистан – страна наркотиков. Это, безусловно, так. Но и так много объемов, которые они доставляют другими средствами. Будут другие проблемы. Возрастет нагрузка на все специальные службы. Это будет отвлекать и Федеральную службу безопасности, и миграционную службу. Зачем? Ради чего?! Ничего позитивного в этих рейсах не будет, кроме того, что сюда могут просочиться всякие террористы и другая нечисть. Вот зачем это нам?» - недоумевает эксперт.

О возможном возобновлении рейсов с Россией ранее заявил директор управления гражданской авиации Афганистана Маулави Абдул Хади Хамдард, передает РИА Новости. Он рассказал, что в последние несколько дней в Кабул прибыли рейсы из Бахрейна, ОАЭ, Казахстана, Катара и Пакистана.

Ранее эксперт по авиационной безопасности Александр Романов в эфире НСН призвал спецслужбы жестко контролировать рейсы из Афганистана.

