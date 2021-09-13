Лавров заявил, что Россия и Сан-Марино откажутся от виз
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время Россия и Сан-Марино подпишут соглашение об отмене виз, сообщает РИА Новости.
После переговоров с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Республики Лукой Беккари российский министр отметил, что соответствующий межправительственный документ находится «в высокой степени готовности».
«Я думаю, в ближайшее время мы организуем его подписание», - резюмировал Лавров.
Ранее в МВД РФ заявили, что трудовые мигранты, проживающие в России в течение долгого времени, вместо виз получат специальные пластиковые карты с чипом, куда внесут отпечаток пальца и фотографию приезжего, сообщают «Невские новости».
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