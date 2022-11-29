«Всё раскупили!»: В отелях на российских горнолыжных курортах на Новый год мест нет
Повышенным спросом у российских туристов пользуются отечественные горнолыжные курорты, продажи на них уже остановлены, сказал НСН Илья Уманский.
Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский в беседе с НСН назвал наиболее популярные регионы и курорты России на новогодних каникулах. По его словам, в этом году динамика бронирования новогодних дат превышает прошлогодние показатели почти на 20%.
«Особенно высоким спросом у туристов пользуются отечественные горнолыжные курорты. Это объясняется ограниченной доступностью европейских курортов. Бронироваться они стали достаточно рано, поэтому сейчас на высокие даты на основных направлениях и в лучших отелях продажи уже остановлены, можно найти разве что один-два номера, если брони “слетают” из-за неоплаты. Кроме того, в список наиболее популярных попали сочинские курорты, причем как прибрежные, так и горные. В топ-рейтинге Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область благодаря развитой инфраструктуре и большому количеству мероприятий. Вообще нельзя сказать, что какие-то направления стали непопулярными, как правило, остановка продаж связана либо с супердефицитными направлениями, например, горнолыжными, либо с небольшим количеством номерного фонда», — сказал Уманский.
Также собеседник НСН назвал даты, на которые путешественники приобретают туры.
«В основном пик приходится на 30 декабря — 2 января. Однако если речь идет о курортных направлениях, в том числе и горнолыжных, то там популярностью пользуются даты со 2 по 10 января», — отметил аналитик.
Кроме того, Уманский рассказал об изменениях стоимости проживания и транспортных расходов.
«В среднем цены на проживание выросли относительно прошлогодних на 10%, это стабильное ежегодное повышение. В некоторых локациях цена увеличилась на 15-20%. Что же касается дороги и перевозки, то здесь стоимости либо не растет, либо где-то даже снижается. Получается, что снижение стоимости транспорта на ряде направлений компенсирует повышение стоимости проживания в гостинице, так что в среднем цены сохраняются на прежнем уровне», — добавил собеседник НСН.
Ранее россияне назвали наиболее популярные российские города для встречи 2023 года. В рейтинг попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.
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