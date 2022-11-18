Названы самые популярные города для встречи 2023 года

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85% бронирований жилья на предстоящие новогодние праздники приходится на российские направления, сообщает РБК со ссылкой на сервис Ostrovok.ru.
Годом ранее эта цифра доходила до 65. Лидируют по бронированиям Москва и Санкт-Петербург. Замыкает тройку Сочи. На этот раз Крым и Краснодар не вошли в десятку самых востребованных направлений.
По данным сервиса «Суточно.ру», в топ российских городов по новогодним бронированиям также вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В «Авито.ру» первую тройку по спросу на посуточную аренду в этот период составляют Москва, Санкт-Петербург и Казань.
В этом сезоне отмечается высокий спрос на отечественные горнолыжные курорты: Архыз занимает восьмую строчку рейтинга. Домбай, Шерегеш, Терскол тоже показывают рост числа бронирований в несколько раз.
Гостиничный бизнес — очень чуткий индикатор настроений общества. Любое масштабное изменение в российской действительности серьезно отражается на его функционировании. Об этом НСН заявил вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников.
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