Путин поручил направить в правительство предложения по развитию туризма
Президент России Владимир Путин поручил администрации направить в правительство предложения по развитию туризма, которые были подготовлены губернаторами. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2022 года.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН заявил, что не понимает, как будет развиваться туристическая отрасль после расформирования Ростуризма. По его словам, после этого события не было никаких официальных новостей о дальнейшей судьбе отрасли.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября.
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