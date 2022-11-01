Путин поручил направить в правительство предложения по развитию туризма

Президент России Владимир Путин поручил администрации направить в правительство предложения по развитию туризма, которые были подготовлены губернаторами. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2022 года.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН заявил, что не понимает, как будет развиваться туристическая отрасль после расформирования Ростуризма. По его словам, после этого события не было никаких официальных новостей о дальнейшей судьбе отрасли.



Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября.

