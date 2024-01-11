Война в Газе обрушила турпоток в Израиль в 2023 году почти на один миллион человек

Военный конфликт в секторе Газа обрушил турпоток в Израиль в 2023 году почти на один миллион человек, сообщили в пресс-службе местного министерства туризма.

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Власти страны ожидали порядка 3,9 миллионов туристов, однако Израиль в 2023 году посетило около трех миллионов путешественников, отмечает «Профиль».

Ранее стало известно, что число журналистов, которые были убиты при исполнении своих профессиональных обязанностей в секторе Газа с момента эскалации между Израилем и палестинским движением ХАМАС, увеличилось до 115, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ
ТЕГИ:Российские ТуристыСектор ГазаПалестинаИзраиль

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