Ноль долларов на счете: Куда делись членские взносы в «Совет мира» Трампа
Никто из участников новой международной организации мог и не переводить деньги в ее бюджет, заявил НСН Сергей Орджоникидзе.
Либо члены «Совета мира» пообещали заплатить за членство, но не стали этого делать, либо Великобритания пытается подорвать авторитет Америки на международной арене с помощью информационных вбросов, рассказал НСН дипломат, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
Фонд «Совета мира» президента США Дональда Трампа оказался пуст. Организация оказалась в политико-правовом тупике, что заблокировало реализацию проектов по восстановлению сектора Газа. За четыре месяца «работы» Фонда туда поступило ровно 0 долларов. Об этом сообщает британское издание The Financial Times со ссылкой на источники. Орджоникидзе подверг сомнению сообщение СМИ.
«Туда давали деньги все страны, которые вступили, а их было чуть ли не 13, включая наших казахстанских друзей. Мало ли, кто что пишет. Но могло быть и так, что заявления прозвучали, были обещания внести деньги, а по факту никуда их не отправили. Сами Соединенные Штаты грозились внести туда сразу семь миллиардов долларов. Возможно, что публикация в британском СМИ появилась неслучайно: у стран очень сложные двусторонние отношения, поэтому тут мог развернуться новый этап политической борьбы в информационном пространстве», — считает он.
Ранее Азербайджан и еще восемь государств перечислили более $7 миллиардов в бюджет Совета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
