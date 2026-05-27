Либо члены «Совета мира» пообещали заплатить за членство, но не стали этого делать, либо Великобритания пытается подорвать авторитет Америки на международной арене с помощью информационных вбросов, рассказал НСН дипломат, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.



Фонд «Совета мира» президента США Дональда Трампа оказался пуст. Организация оказалась в политико-правовом тупике, что заблокировало реализацию проектов по восстановлению сектора Газа. За четыре месяца «работы» Фонда туда поступило ровно 0 долларов. Об этом сообщает британское издание The Financial Times со ссылкой на источники. Орджоникидзе подверг сомнению сообщение СМИ.