Пашинян пообещал утопить в черной икре своих политических оппонентов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал утопить своих политических противников в черной икре. Такое заявление он сделал во время встречи с избирателями.

Пашинян обвинил оппонентов в том, что они, находясь у власти, воровали у народа. Наворованное, по его словам, они тратили на черную икру.

«Мы вас утопим в вашей черной икре», — пригрозил премьер, которого цитируют РИА Новости.

Ловушка для Пашиняна: Где Армения найдет замену российскому газу по скидке

Глава правительства также призвал избирателей руководствоваться принципом «свой — своему». Он заявил, что те, кто ест пирожки, должны выбирать тех, кто ест пирожки, а те, кто ест картошку — тех, кто ест картошку.

Пашинян также утверждал, что до его прихода к власти в 2018 году пенсионеры в Армении на минимальную пенсию не могли позволить себе даже пирожки или картошку. Оппозицию премьер-министр назвал ворами, которые забирали последнее у пожилых граждан.

Ранее Пашинян заявил, Армения не боится повышения цен на газ и нефть, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
ТЕГИ:АрменияНикол Пашинян

Горячие новости

Все новости

партнеры