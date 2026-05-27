Пашинян пообещал утопить в черной икре своих политических оппонентов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал утопить своих политических противников в черной икре. Такое заявление он сделал во время встречи с избирателями.
Пашинян обвинил оппонентов в том, что они, находясь у власти, воровали у народа. Наворованное, по его словам, они тратили на черную икру.
«Мы вас утопим в вашей черной икре», — пригрозил премьер, которого цитируют РИА Новости.
Глава правительства также призвал избирателей руководствоваться принципом «свой — своему». Он заявил, что те, кто ест пирожки, должны выбирать тех, кто ест пирожки, а те, кто ест картошку — тех, кто ест картошку.
Пашинян также утверждал, что до его прихода к власти в 2018 году пенсионеры в Армении на минимальную пенсию не могли позволить себе даже пирожки или картошку. Оппозицию премьер-министр назвал ворами, которые забирали последнее у пожилых граждан.
Ранее Пашинян заявил, Армения не боится повышения цен на газ и нефть, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Член СПЧ назвала избыточным наказание россиянке за кальян на куличе
- Нейросеть как доказательство: Зачем ВС РФ критерии работы с делами в сфере ИИ
- СМИ: В России усилили блокировку VPN и прокси для входа в Telegram
- Русский язык исчезнет из обслуживания клиентов в литовском Swedbank
- Пашинян пообещал утопить в черной икре своих политических оппонентов
- Беспилотники ВСУ атаковали здание Сватовской гимназии в ЛНР
- Ноль долларов на счете: Куда делись членские взносы в «Совет мира» Трампа
- ФСБ обвинила НАТО в морском пиратстве в Балтийском море
- «Ноунеймы» не берите: Как выбрать пауэрбанк, который не взорвется
- Чистая прибыль российских банков за месяц сократилась на 22%