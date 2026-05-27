Пашинян пообещал утопить в черной икре своих политических оппонентов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал утопить своих политических противников в черной икре. Такое заявление он сделал во время встречи с избирателями.

Пашинян обвинил оппонентов в том, что они, находясь у власти, воровали у народа. Наворованное, по его словам, они тратили на черную икру.

«Мы вас утопим в вашей черной икре», — пригрозил премьер, которого цитируют РИА Новости.