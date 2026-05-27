Бухгалтер Газманова в суде раскрыла размеры гонораров артиста
Финансовый консультант и бухгалтер певца и композитора Олега Газманова Ольга Джавахадзе в суде назвала суммы гонораров артиста. Свидетельница выступила на заседании Хорошевского районного суда Москвы.
По словам Джавахадзе, минимальный гонорар певца за концерт в зале до тысячи мест составляет 3,5 млн руб. За выступление со сборным концертом (три-четыре песни) артист получает около 2 млн рублей, сообщает РБК
За последний концерт в Кремле Газманову перевели на счет 24 млн рублей. Выступление в петербургском БКЗ «Октябрьский» оценили более чем в 10 миллионов, уточнила свидетельница.
Бухгалтер добавила, что доход только по индивидуальному предприятию певца за прошлый год превысил 420 млн рубей. По ее словам, артисты такого уровня обычно зарабатывают в пять раз больше.
Хорошевский суд рассматривает дело о мошенничестве в отношении бывшего гендиректора компании «ОМГ-Промо» Дмитрия Царенко. Эта фирма принадлежит Олегу Газманову.
Неделю назад Газманов в суде обвинил своего экс-гендиректора в пропаже 15 миллионов рублей, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
