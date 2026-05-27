Чистая прибыль российских банков за месяц сократилась на 22%

Чистая прибыль банков России в апреле сократилась на 22,4% по сравнению с мартом и составила 348 млрд рублей. Такие данные следуют из обзора Банка России.

В годовом выражении прибыль выросла на 33,3%. Доходность на капитал опустилась до 20% (в марте было 25%), уточняется в документе.

Основные (волатильные) доходы финансово-кредитных учреждений упали на 56% по сравнению с мартом — до 89 млрд рублей. Главная причина — убыток по операциям с иностранной валютой, драгметаллами и производными финансовыми инструментами, пояснили в ЦБ.