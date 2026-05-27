Чистая уголовка: «Дождевые сборы» в ресторанах приравняли к мошенничеству
Заведение общественного питания не могут включать в счет сторонние сборы, рассказал НСН Павел Шапкин.
Дополнительные сборы за погодные условия в ресторанах – незаконная практика, которую можно расценивать как грабеж. Посетители в такой ситуации вправе обратиться в правоохранительные органы, заявил в беседе с НСН председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Гости ресторана «Веранда 32.05» в саду «Эрмитаж» в центре Москвы столкнулись с «налогом на дождь», сообщает Telegram-канал «Shot проверка». По словам посетительниц, официант под конец их визита неожиданно сообщил, что в соответствии с политикой заведения за стол на веранде во время дождя необходимо дополнительно доплатить 10% к счету. Редакция НСН обратилась за разъяснениями в ресторан, но в «Веранде 32.05» отказались от комментариев. Шапкин отметил, что такие сборы можно прировнять к мошенничеству.
«Это полный бред. Так можно делать сборы за теплую погоду, за ветер, за воздух. В зависимости от суммы это можно рассматривать как грабеж, попытку завладеть денежными средствами обманным путем. Если там подобное организовано системно и с участием администрации заведения, можно рассматривать это как мошенническую схему, организованную преступной группой. Это чистая уголовка, нарушение прав потребителей. Потребителям в таких случаях стоит обращаться в правоохранительные органы. Есть правила и регламенты работы заведений, никаких "дождевых сборов" в них не упоминается. Есть такие вещи, как чаевые. Есть рекомендованные суммы чаевых, 5-10% от счета. Люди уже к этому привыкли. Все остальные вещи не являются законными», - объяснил он.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов сообщил НСН, что хорошие рестораны сегодня не включают в счет чаевые, поскольку в прошлом с такой практикой было связано немало скандалов. При этом в некоторых заведениях чаевые могут составлять 90% зарплаты официанта, а их на рынке сегодня не хватает.
