ФСБ обвинила НАТО в морском пиратстве в Балтийском море
НАТО с помощью методов, присущих морскому пиратству, на Балтике пытается заставить судовладельцев отказаться от перевалки грузов в российских портах. Об этом «Российской газете» рассказал первый заместитель директора ФСБ Владимир Кулишов.
По словам руководителя погранслужбы, главная цель альянса — воспрепятствовать морской экономической деятельности России в Балтийске. Также страны НАТО создают условия, стимулирующие отказ судовладельцев от использования отечественных портов.
Кулишов пояснил, что такие акции побуждают партнеров по Евросоюзу изменить правила судоходства на Балтике. Однако пересмотреть действующую договоренность о самоограничениях Эстонии и Финляндии в интересах создания международного коридора в акватории Финского залива невозможно без нарушения норм общепринятого международного морского права.
По словам представителя ФСБ, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, государства не могут заключать соглашения, которые ущемляют права других стран.
Владимир Кулишов также заявил о сохраняющейся угрозе вторжения и провокаций на границе РФ со стороны Украины, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
