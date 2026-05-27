В ФСБ заявили о сохраняющейся угрозе вторжения со стороны Украины

Угроза вооруженного вторжения и провокаций на госгранице России и Украины сохраняется. Об этом в интервью «Российской газете» заявил руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов.

По его словам, об этом свидетельствует концентрация вооруженных формирований Украины на приграничных территориях Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Также Кулишов указал на сохранение рисков террористических атак в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

«На это указывают попытки заброски на территорию РФ украинских диверсионно-разведывательных групп для совершения диверсий на объектах критически важной гражданской и военной инфраструктуры», - подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в приграничных районах России остается непростой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
