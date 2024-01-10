Число погибших сотрудников СМИ в Газе достигло 115 человек
Число журналистов, которые были убиты при исполнении своих профессиональных обязанностей в секторе Газа с момента эскалации между Израилем и палестинским движением ХАМАС, увеличилось до 115. Об этом сообщило управление по работе со средствами массовой информации в Газе.
Согласно данным, за минувшие сутки погибли трое журналистов, которые являлись сотрудниками различных палестинских изданий, в том числе одна женщина. Египетский портал Sada al-Balad сообщил, что вместе с женщиной погибла ее дочь.
Ранее, 9 января, в ЦАХАЛ назвали имени имена еще четырех погибших в Секторе Газа солдат, общее число погибших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru