Число погибших сотрудников СМИ в Газе достигло 115 человек

Согласно данным, за минувшие сутки погибли трое журналистов, которые являлись сотрудниками различных палестинских изданий, в том числе одна женщина. Египетский портал Sada al-Balad сообщил, что вместе с женщиной погибла ее дочь.

Ранее, 9 января, в ЦАХАЛ назвали имени имена еще четырех погибших в Секторе Газа солдат, общее число погибших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН».

