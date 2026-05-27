Русский язык исчезнет из обслуживания клиентов в литовском Swedbank

В Литве шведский Swedbank с 10 сентября прекратит обслуживать клиентов на русском языке. В банке останутся только литовский и английский, следует из рассылки, которую кредитная организация отправила клиентам.

В уведомлении говорится, что после указанной даты в интернет-банке, мобильном приложении, банкоматах, по телефону и в отделениях обслуживание будет проходить только на государственном языке Литвы или на английском. В банке принесли извинения за доставленные неудобства., сообщает РИА Новости.

Литва расширит военный полигон рядом с границей России

Латвийское подразделение Swedbank отказалось от русского языка раньше — с 21 мая.

Ранее власти Литвы заявили протест России из-за возможности удара по по центрам принятия решений на Украине.



ФОТО: РИА Новости
