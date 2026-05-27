Аккумуляторы в пауэрбанках с каждым годом становятся все лучше, а случаи со взрывами единичные и происходят из-за плохого качества или микроповреждений. Об этом НСН рассказал владелец сервисного центра «iSupport» Кирилл Майзлер.

Пауэрбанки стали чаще взрываться у россиян из-за падения качества аккумуляторов, пишет Telegram-канал SHOT. Отмечается, что только с начала недели произошло как минимум два серьёзных инцидента с портативными зарядками: в Москве 25-летняя девушка поставила пауэрбанк на зарядку, и спустя 20 минут он взорвался, как произошло и у девушки в Петербурге. Майзлер отметил, что такие инциденты происходят крайне редко.

«Я не думаю, что с ними есть беда, наоборот качество у аккумуляторов только повышается. Я сам в этом убеждаюсь, потому что в течение года 3-4 раза езжу в Китай. Да, есть какие-то совсем отбитые бренды, которые используют дешевую электронику, но это единичные случаи. Представьте, сколько пауэрбанков находится в обороте. Их, наверное, столько же, сколько и устройств у людей. У меня лично дома их лежит 9 штук, и ни одного подобного случая не было. Ну и сколько клиентов к нам обращается, таких историй тоже мы не слышим. Обычно возгорание происходит при нарушении герметизации самой емкости. Тут могло быть механическое повреждение пауэрбанка, либо это брак непосредственно аккумулятора, и за счет нагрева в процессе эксплуатации вот этот небольшой дефект дал возгорание», - рассказала она.

При этом Майзлер раскрыл, что никаких особенных рекомендаций по эксплуатации пауэрбанков сегодня нет, кроме того, что обязательно нужно обращать внимание на фирму.

«Надо стараться выбирать не «ноунейм» аккумуляторы, а какого-то известного бренда. Не бояться разряжать и заряжать. Уже давно нет необходимости не разряжать аккумулятор до конца. Это вопрос исключительно срока службы аккумулятора», - уточнил он.

Ранее Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах. Так, теперь беспрепятственно разрешается провозить на борту портативные аккумуляторы мощностью до 100 Вт·ч., напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

