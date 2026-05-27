Беспилотники ВСУ атаковали здание Сватовской гимназии в ЛНР

Украинский беспилотник нанес удар по зданию Сватовской гимназии №7 в ЛНР. К счастью, детей в школе не было, никто не пострадал. Но в регионе есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В результате атаки БПЛА повреждена кровля учебного заведения. Удар пришелся именно по крыше, уточнил Пасечник в своем канале на платформе «Макс».

В Сватово беспилотник попал в гражданский автомобиль. Погиб 51-летний мужчина, еще двое — женщина и мужчина — получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.