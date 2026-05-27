Беспилотники ВСУ атаковали здание Сватовской гимназии в ЛНР

Украинский беспилотник нанес удар по зданию Сватовской гимназии №7 в ЛНР. К счастью, детей в школе не было, никто не пострадал. Но в регионе есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В результате атаки БПЛА повреждена кровля учебного заведения. Удар пришелся именно по крыше, уточнил Пасечник в своем канале на платформе «Макс».

В Сватово беспилотник попал в гражданский автомобиль. Погиб 51-летний мужчина, еще двое — женщина и мужчина — получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Захарова: Свыше 50 иностранных журналистов отправились на место теракта в колледже в ЛНР

В Северодонецке ранения получили три человека. Там удар был нанесен по автомобилю и зданию одного из коммунальных предприятий.

Ранее Пасечник сообщил, что число пострадавших детей в результате атаки ВСУ по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета возросло до 65, а 21 человек погиб, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
