В Чечне начали строить многоквартирные дома для беженцев из Газы
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о начале строительства в регионе коттеджного поселка для прибывших из сектора Газа палестинцев.
Площадь поселка составит 4,2 тысячи квадратных метров. Там построят пять домов на 35 квартир, написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, поселок расположится в Висаитовском районе Грозного. Рядом находится школа и детский сад.
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев уточнил, что по поручению глава Чечни из внебюджетных источников на помощь палестинцам выделено около 130 миллионов рублей.
Член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан ранее заявил, что жертвами конфликта в секторе Газа стали более 30 тысяч человек, свыше 58 тысяч пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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