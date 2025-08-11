Многие туры и билеты продаются сильно заранее, поэтому стоит озаботиться зимним отдыхом заранее, это поможет сэкономить до 50-60% от стоимости поездки, рассказал генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в разговоре с НСН.

Согласно статистике продаж туроператора Coral Travel, по продажам туров на осенние школьные каникулы 2025 года Египет уже на втором месте после традиционного лидера – Турции. А по объемам фактических продаж туров и отелей на зимний сезон 2025-26 гг. и на новогодние праздники у Египта сейчас первое место. Направление на этот период опережает и ОАЭ, и Таиланд, которые по текущим объемам сейчас на втором и третьем местах, соответственно. Глубина продаж туров в Египет достигает сейчас апреля 2026 года. Эксперт отметил, что рост спроса может начаться еще за год до предполагаемой поездки.