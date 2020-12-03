Власти Санкт-Петербурга просят туристов не приезжать на Новый год

Власти Санкт-Петербурга ограничивают работу общепита и проведение концертов на новогодние праздники. Эти меры должны снизить привлекательность города для туристов, которые собирались отметить в нем Новый год или провести новогодние каникулы. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин во время онлайн-брифинга.

«Мы снижаем туристическую привлекательность города и говорим гостям: давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье (местных) жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», - сказал Елин.