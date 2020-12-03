Власти Санкт-Петербурга просят туристов не приезжать на Новый год
Власти Санкт-Петербурга ограничивают работу общепита и проведение концертов на новогодние праздники. Эти меры должны снизить привлекательность города для туристов, которые собирались отметить в нем Новый год или провести новогодние каникулы. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин во время онлайн-брифинга.
«Мы снижаем туристическую привлекательность города и говорим гостям: давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье (местных) жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», - сказал Елин.
Ранее в Санкт-Петербурге были введены дополнительные ограничения из-за тревожной ситуации по распространению коронавирусной инфекции. В частности, в городе с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита будут открыты только 6.00 до 19.00. С 30 декабря по 3 января они будут полностью закрыты.
Кроме того, с 30 декабря по 10 января не будут работать музеи и театры.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН раскритиковал решение городских властей ввести новые ограничения и призвал поддержать малый бизнес.
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