Вместо помощи - мешок на голову. Милонов раскритиковал ограничения в Петербурге
Депутат Госдумы в эфире НСН заявил, что властям города следует наладить диалог с малым бизнесом, а не вводить новые коронавирусные ограничения
Предприятия общепита в Санкт-Петербурге приостановят работу с 30 декабря по 3 января, сообщили в пресс-службе администрации города. В период с 4 по 10 января кафе и ресторанам запрещено принимать гостей с 19.00 вечера до 06.00 утра.
Кроме того, до 10 января будут закрыты музеи и театры, также не будут проходить выставки и концерты. При этом ограничения не затронут доставку, блюда и напитки навынос, столовые на предприятиях, а также кафе на заправках, вокзалах и в аэропорту.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН раскритиковал решение городских властей ввести новые ограничения и призвал поддержать малый бизнес.
«Нужно конечно официальным лицам разъяснять, почему эти решения принимаются и, возможно, их обсуждать. В последнее время в Санкт-Петербурге были приняты законы, которые очень болезненно восприняты малым бизнесом. Они не были связаны с пандемией. И теперь мы слышим, что вместо попыток диалога с малым бизнесом ему предлагают пройтись с мешком на голове по Невскому проспекту. Это неправильно», - отметил он.
Парламентарий также рассказал, насколько эффективно было бы ввести в Санкт-Петербурге полный карантин, как это было весной.
«Такие решения принимаются с тяжелым сердцем. Но лишить людей возможности куда-либо пойти на выходных, отметить праздник - это не совсем правильно. Здесь я бы соблюдал баланс. Я категорический противник полного локдауна. Это не спасает ситуацию», - считает Милонов.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в регионах сохраняется дефицит коек для больных коронавирусом. Министр отметил, что менее 5% свободного фонда отмечается в 17 регионах. По его словам, наибольшую тревогу вызывают Калининградская область и Петербург.
Между тем, за минувшие сутки в России зафиксировали рекорд по смертям от коронавируса. По всей стране жертвами инфекции за сутки стали 589 человек. Больше всего больных умерло в Санкт-Петербурге - 82 пациента, следом идут Москва и Подмосковье.
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