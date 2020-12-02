Вместо помощи - мешок на голову. Милонов раскритиковал ограничения в Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН раскритиковал решение городских властей ввести новые ограничения и призвал поддержать малый бизнес.

«Нужно конечно официальным лицам разъяснять, почему эти решения принимаются и, возможно, их обсуждать. В последнее время в Санкт-Петербурге были приняты законы, которые очень болезненно восприняты малым бизнесом. Они не были связаны с пандемией. И теперь мы слышим, что вместо попыток диалога с малым бизнесом ему предлагают пройтись с мешком на голове по Невскому проспекту. Это неправильно», - отметил он.



Парламентарий также рассказал, насколько эффективно было бы ввести в Санкт-Петербурге полный карантин, как это было весной.



«Такие решения принимаются с тяжелым сердцем. Но лишить людей возможности куда-либо пойти на выходных, отметить праздник - это не совсем правильно. Здесь я бы соблюдал баланс. Я категорический противник полного локдауна. Это не спасает ситуацию», - считает Милонов.



Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в регионах сохраняется дефицит коек для больных коронавирусом. Министр отметил, что менее 5% свободного фонда отмечается в 17 регионах. По его словам, наибольшую тревогу вызывают Калининградская область и Петербург.



Между тем, за минувшие сутки в России зафиксировали рекорд по смертям от коронавируса. По всей стране жертвами инфекции за сутки стали 589 человек. Больше всего больных умерло в Санкт-Петербурге - 82 пациента, следом идут Москва и Подмосковье.

