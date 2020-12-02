Кафе, музеи и театры Санкт-Петербурга прекратят работу с 30 декабря
Общепит, музеи и театры Санкт-Петербурга приостановят работу с 30 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.
Так, предприятия общественного питания будут закрыты с 30 декабря по 3 января. В период с 4 по 10 января кафе и ресторанам Северной столицы запрещено принимать гостей с 19:00 до 6 часов утра.
В Смольном уточняют, что ограничения не затронут доставку, блюда и напитки навынос, столовые на предприятиях, а также кафе на заправках, вокзалах и в аэропорту.
Кроме того, администрация Петербурга до 10 января запретит посещение музеев, театров, выставок и концертов. В городе по-прежнему действует строгий запрет на проведение мероприятий, число участников которых превышает 50 человек.
Петербургская администрация также сообщает, что с 30 декабря до 10 января работу приостановят Ленинградский зоопарк и предприятия, осуществляющие автобусные перевозки по туристическим или экскурсионным маршрутам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+25 345 / сут.
Умерли
41 053+589 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+26 882 / сут.
- Кафе, музеи и театры Санкт-Петербурга прекратят работу с 30 декабря
- В Иране утверждён закон о наращивании ядерной деятельности
- Путин поручил со следующей недели начать масштабную вакцинацию от коронавируса
- Врио главы Дагестана госпитализировали с COVID-19
- СМИ: подруга блогера Reeflay скончалась в прямом эфире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru