Кафе, музеи и театры Санкт-Петербурга прекратят работу с 30 декабря

Общепит, музеи и театры Санкт-Петербурга приостановят работу с 30 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, предприятия общественного питания будут закрыты с 30 декабря по 3 января. В период с 4 по 10 января кафе и ресторанам Северной столицы запрещено принимать гостей с 19:00 до 6 часов утра.

В Смольном уточняют, что ограничения не затронут доставку, блюда и напитки навынос, столовые на предприятиях, а также кафе на заправках, вокзалах и в аэропорту.

Кроме того, администрация Петербурга до 10 января запретит посещение музеев, театров, выставок и концертов. В городе по-прежнему действует строгий запрет на проведение мероприятий, число участников которых превышает 50 человек.

Петербургская администрация также сообщает, что с 30 декабря до 10 января работу приостановят Ленинградский зоопарк и предприятия, осуществляющие автобусные перевозки по туристическим или экскурсионным маршрутам.

