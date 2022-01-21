Власти Подмосковья планируют увеличить число туристов к 2024 году

По его словам, с приходом COVID-19 число туристов резко сократилось - с 22,1 млн человек в 2019 году до 11,48 млн человек в 2020-м, однако в прошлом году гостей стало больше - 15,3 млн человек.

Он отметил, что в 2022 году планируется привлечь в Московскую область 16,27 млн туристов, а в 2024 году увеличить эту цифру до 22,82 млн, повышать турпоток будут, в первую очередь, за счёт событийного туризма.

«На этот год губернатор Андрей Воробьёв поставил задачу оживить и сделать стандарты парков не только для людей, но и для бизнеса... Мы сейчас завершаем проект «Зима в Подмосковье», потом начнётся «Лето в Подмосковье», - рассказал Шимко в эфире «Радио 1».

Министр добавил, что в настоящее время в регионе ведётся работа по упрощению процесса размещения, а также напомнил, что Подмосковье является лидером по размещению глэмпингов и кемпингов.

Ранее Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка, который стартует 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года.

