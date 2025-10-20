«К сожалению, сегодня очень мало круглогодичных детских лагерей. Это, например, наши знаменитые «Артек», «Орленок». Даже с точки зрения безопасности это важно. Когда дети организованно отдыхают, это значительно лучше, чем когда они предоставлены сами себе. Во время каникул детей семья не всегда может куда-то поехать отдохнуть. Это самое опасное время, когда случаются пожары, токсикомания и другие неприятные вещи. Детей могут вовлекать в преступные сообщества и так далее. Считаю инициативу здравой, но тут вопрос, как это организовать. Сейчас время восстанавливать детские лагеря после распада Советского Союза. Думаю, что сейчас этот вопрос будет проработан. Но это не решить за год-два. Это на пятилетие или десятилетие придется разрабатывать программу с льготным кредитованием для строительства или реконструкции таких объектов», - пояснил он.

По его словам, любой родитель должен иметь возможность отправить ребенка в лагерь, варианты должны быть на любой кошелек.

«Детский отдых поддерживается финансово и государством, и регионами, и муниципалитетами, и крупными корпорациями. Родители в приоритетном порядке вкладываются именно в детские программы. Поэтому любой родитель найдет возможность своего ребенка пристроить. Конечно, лагеря эти будут ранжироваться, на каждый кошелек должен быть свой лагерь. Финансовая составляющая здесь не доминирует. Конечно, должна быть поддержка многодетных и малоимущих семей. Наша задача – вырастить здоровое поколение, думающее, это дальнейшая судьба страны. Это не только ради детей, это ради страны», - заключил собеседник НСН.

Детский туризм необходимо погрузить в категорию социального туризма, соответствующий законопроект уже разрабатывается, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в разговоре с НСН.

