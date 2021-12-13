В Ростуризме анонсировали новый этап программы туристического кешбэка с 18 января

Программа туристического кешбэка в России продолжится, новый этап стартует 18 января 2022 года. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Догузова: программа туристического кэшбека нарастила партнеров на 40%

«Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно», — приводит ТАСС слова руководителя ведомства.

Для участников нового этапа программы кешбэка сохранятся прежние условия: поездку необходимо оплатить картой «Мир», при этом вернуть можно 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Воспользоваться акцией смогут россияне, который отправятся в путешествие в один из регионов страны с 18 января по 30 апреля. В программе кешбэка участвуют поездки и проживание в гостиницах длительностью от двух ночей.

Кроме того, Догузова анонсировала осенний этап программы кешбэка, начало которого запланировано на октябрь.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Зарина ДогузоваПутешествияРостуризм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры