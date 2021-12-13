В Ростуризме анонсировали новый этап программы туристического кешбэка с 18 января
Программа туристического кешбэка в России продолжится, новый этап стартует 18 января 2022 года. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно», — приводит ТАСС слова руководителя ведомства.
Для участников нового этапа программы кешбэка сохранятся прежние условия: поездку необходимо оплатить картой «Мир», при этом вернуть можно 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Воспользоваться акцией смогут россияне, который отправятся в путешествие в один из регионов страны с 18 января по 30 апреля. В программе кешбэка участвуют поездки и проживание в гостиницах длительностью от двух ночей.
Кроме того, Догузова анонсировала осенний этап программы кешбэка, начало которого запланировано на октябрь.
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