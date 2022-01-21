Привитые «Спутником V» россияне смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста

Правительство Кипра отменило обязательные ПЦР-тест и карантин привитых от коронавируса иностранных туристов, в том числе россиян, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (ФТОР).

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В сообщении говорится, что с 1 марта 2022 года вакцинированные или переболевшие COVID-19 путешественники освобождаются от необходимости получения специальных разрешений на въезд.

Посетить КИПР смогут, в том числе, привитые российской вакциной «Спутник V» или прошедшие ревакцинацию «Спутником Лайт». Для въезда потребуется цифровой сертификат, российский QR-код признаётся.

Для переболевших потребуется справка о выздоровлении, выданная в стране из списка системы цифровых сертификатов, куда Россия не входит.

Ранее в правительстве Таиланда заявили, что туристы с отрицательным ПЦР-тестом могут спокойно перемещаться по стране, сообщает Ura.ru.

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