Привитые «Спутником V» россияне смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста
Правительство Кипра отменило обязательные ПЦР-тест и карантин привитых от коронавируса иностранных туристов, в том числе россиян, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (ФТОР).
В сообщении говорится, что с 1 марта 2022 года вакцинированные или переболевшие COVID-19 путешественники освобождаются от необходимости получения специальных разрешений на въезд.
Посетить КИПР смогут, в том числе, привитые российской вакциной «Спутник V» или прошедшие ревакцинацию «Спутником Лайт». Для въезда потребуется цифровой сертификат, российский QR-код признаётся.
Для переболевших потребуется справка о выздоровлении, выданная в стране из списка системы цифровых сертификатов, куда Россия не входит.
Ранее в правительстве Таиланда заявили, что туристы с отрицательным ПЦР-тестом могут спокойно перемещаться по стране, сообщает Ura.ru.
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