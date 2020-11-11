Власти Кубы попросили россиян сдавать тест на коронавирус перед поездкой

Куба сейчас не требует от иностранцев, прибывающих в страну, обязательного теста на коронавирус, но просит туристов проявлять сознательность.

Дипломаты также отметили, что на кубинских курортах не было ни одного случая заражения короновирусом за всю эпидемию.

Накануне власти Кубы подтвердили двенадцатый случай коронавируса у туристов из России.

В Ростуризме ранее рассказали, где россияне собираются отдыхать в Новый год.



