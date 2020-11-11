Власти Кубы попросили россиян сдавать тест на коронавирус перед поездкой
Посольство Кубы рекомендовало туроператорам и турагентам предупреждать туристов о важности проверки состояния здоровья перед вылетом на Остров Свободы. Как напоминает АТОР, на первом чартерном рейсе из России на Кайо-Коко были обнаружены заболевшие. Все они уже имели явные симптомы коронавируса, что было подтверждено с помощью ПЦР-теста, проводящегося в аэропорту сразу по прибытию.
Куба сейчас не требует от иностранцев, прибывающих в страну, обязательного теста на коронавирус, но просит туристов проявлять сознательность.
Дипломаты также отметили, что на кубинских курортах не было ни одного случая заражения короновирусом за всю эпидемию.
Накануне власти Кубы подтвердили двенадцатый случай коронавируса у туристов из России.
В Ростуризме ранее рассказали, где россияне собираются отдыхать в Новый год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru