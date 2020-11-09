Прилетевших на Кубу российских туристов заперли в бункере из-за COVID-19

Туристам из России, которые прибыли на Кубу, сделали тесты на COVID-19 в общественном туалете, а затем изолировали в бункере из-за контакта с зараженными, передает ura.ru.

Когда у некоторых прибывших на отдых из группы обнаружили положительные результаты, их отправили в больницу, а всех с ними контактировавших отправили на изоляцию в бункер.

Там российские граждане должны были находиться все время. Если второй тест будет отрицательный, они отправятся домой.

Отмечается, что туроператор не предпринял никаких мер, чтобы изменить ситуацию. Лишь позднее туристов обеспечили питанием.

Авиасообщение России с другими странами было приостановлено весной на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. На данный момент разрешены перелёты в несколько турецких городов, Лондон, Женеву, Дубай, Каир, Сеул, Минск, Бишкек, Нур-Султан. Кроме того, восстановлены рейсы из России на Мальдивы и на Занзибар.

В октябре Росавиация возобновила перелёты в Сербию и на Кубу, а с ноября - в Японию.

