В Ростуризме рассказали, где россияне отдохнут в Новый год

Бронирование новогодних туров в России уже началось, хотя туристы не заглядывают далеко в зимний сезон из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она рассказала НСН о предпочтениях россиян относительно новогоднего отдыха.

«Это традиционно горнолыжные курорты, Сочи. Большой популярностью пользуются Шерегеш, Хибины и кавказские курорты – Архыз, Домбай, Азау. Также туры к настоящей русской зиме, русский север: Мурманская область, Карелия, Архангельская область тоже очень популярны. Не пляжный юг, где тёплая зима, оздоровительные туры – Кавказские минеральные воды», - отметила Догузова.

В России с 15-го октября действует второй этап программы продаж туров с возможностью частичного возврата средств, он продлится до полуночи 5 декабря. В это время можно приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января включительно. В программе участвуют поездки от двух ночей. Максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тысяч рублей.

