Власти Кипра отменили санитарные ограничения для туристов

С 1 июня 2022 года прекращает своё действие специальный План действий, который делил страны по уровню эпидемиологического риска. Соответствующее решение было принято советом министров Кипра по предложению министерства транспорта, связи и работ в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

«Все путешественники, прибывающие в Республику Кипр независимо от страны происхождения, не будут обязаны предъявлять действующую справку о вакцинации или выздоровлении или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген», - подчеркнули в совете министров Кипра.

Ранее Япония освободила большинство стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии, а также Россию, от карантинных ограничений при въезде в страну.