Власти Кипра отменили санитарные ограничения для туристов
Прибывающим на Кипр туристам больше не придётся предъявлять для въезда в страну справку о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, сообщает правительственное бюро печати и информации.
С 1 июня 2022 года прекращает своё действие специальный План действий, который делил страны по уровню эпидемиологического риска. Соответствующее решение было принято советом министров Кипра по предложению министерства транспорта, связи и работ в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.
«Все путешественники, прибывающие в Республику Кипр независимо от страны происхождения, не будут обязаны предъявлять действующую справку о вакцинации или выздоровлении или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген», - подчеркнули в совете министров Кипра.
Ранее Япония освободила большинство стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии, а также Россию, от карантинных ограничений при въезде в страну.
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