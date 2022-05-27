Япония освободила российских туристов от карантинных ограничений
Российским туристам начиная с 10 июня не придётся проходить карантин при въезде в Японию, сообщает пресс-служба японского МИД.
В сообщении говорится, что большинство стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии, а также Россия, вошли в синий список государств, при въезде из которых в Японии более не будут применяться какие-либо карантинные требования.
В МИД Японии пояснили, что всего было составлено три группы. Для въезжающих в страну из государств красного списка предусмотрен трёхдневный карантин в специальном отеле, а въезжающие из государств жёлтой группы - недельный карантин. Для стран синей группы никакие требования не применяются.
Ранее власти Израиля отменили требование о сдаче обязательного ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции перед вылетом в страну, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru