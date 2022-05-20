Израиль отменяет обязательное предоставление ПЦР-теста при въезде в страну

Власти Израиля заявили об отмене правила предоставления ПЦР-теста на коронавирус при въезде в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильский Минздрав.

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Отмечается, что требование снимается с 21 мая для всех пассажиров.

Между тем, требование о заполнении декларации о въезде в Израиль в течение 48 часов до въезда в страну остается в силе.

Также в ведомстве сообщили об отмене обязательности ношения медицинских масок на рейсах из Израиля и в Израиль.

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ТЕГИ:КоронавирусИзраиль
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