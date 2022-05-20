Израиль отменяет обязательное предоставление ПЦР-теста при въезде в страну
20 мая 202221:40
Власти Израиля заявили об отмене правила предоставления ПЦР-теста на коронавирус при въезде в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильский Минздрав.
Отмечается, что требование снимается с 21 мая для всех пассажиров.
Между тем, требование о заполнении декларации о въезде в Израиль в течение 48 часов до въезда в страну остается в силе.
Также в ведомстве сообщили об отмене обязательности ношения медицинских масок на рейсах из Израиля и в Израиль.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru