Израиль отменяет обязательное предоставление ПЦР-теста при въезде в страну

Отмечается, что требование снимается с 21 мая для всех пассажиров.

Между тем, требование о заполнении декларации о въезде в Израиль в течение 48 часов до въезда в страну остается в силе.



Также в ведомстве сообщили об отмене обязательности ношения медицинских масок на рейсах из Израиля и в Израиль.

