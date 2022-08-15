Турция запустила новую авиакомпанию для перевозки российских туристов

Новая турецкая авиакомпания Southwind готова перевозить российских туристов в бархатном сезоне. Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР), билетов в свободной продаже нет, так как рейсы полностью туроператорские и попасть на борт можно, только купив путевку.

Пока авиакомпания Southwind выполняет перелёты под кодом 2S из 5 городов. Из Екатеринбурга и Казани в Анталью — по четвергам и воскресеньям. Из Новосибирска лайнеры будут возить туристов всю неделю, кроме понедельника и пятницы. Из Санкт-Петербурга также запланировано пять рейсов в неделю, а из Уфы — шесть. В ближайшее время должно появиться расписание перелетов из Красноярска.

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Как напомнили в АТОР, в этом сезоне Турция создаёт авиакомпании именно для перевозок в Россию. Это связано не только с продолжением пляжного сезона до конца октября, но и с тем, что Стамбул и другие турецкие аэропорты стали популярным транзитным хабом для россиян. Сейчас создано две авиакомпани: Southwind, которая открыла авиасообщение и Mavi Gok, которая пока в Россию не летает.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмАвиаперелетыТурция
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