Таиланд примет до конца года миллион российских туристов

После возобновления авиасообщения по маршруту Москва — Пхукет авиакомпанией «Аэрофлот», власти Таиланда ждут миллион путешественников из России, сообщает The Nation Thailand со ссылкой на главу Управления по туризму королевства Ютасака Супасорна.

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По его словам, в преддверии зимы запуск прямых рейсов пойдет на пользу тайскому туризму. Чиновник считает, что после возобновления полетов в Таиланд «Аэрофлотом», за ним ним последуют и другие российские авиакомпании.

Отмечается, что за семь месяцев в стране побывали свыше 76 тысяч российских туристов.

Напомним, «Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Таиланд, Индию и на Мальдивы. Рейсы начнут выполняться с 30 октября.

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ТЕГИ:ТуризмТаиланд
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