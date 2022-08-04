Таиланд примет до конца года миллион российских туристов

По его словам, в преддверии зимы запуск прямых рейсов пойдет на пользу тайскому туризму. Чиновник считает, что после возобновления полетов в Таиланд «Аэрофлотом», за ним ним последуют и другие российские авиакомпании.

Отмечается, что за семь месяцев в стране побывали свыше 76 тысяч российских туристов.

Напомним, «Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Таиланд, Индию и на Мальдивы. Рейсы начнут выполняться с 30 октября.

