Названы самые популярные у россиян туристические направления на Новый год
Таиланд и Индонезия стали самыми популярными у российских туристов направлениями на Новый год. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
На новогодние праздники соотечественники чаще всего планируют путешествия за границу —доля зарубежных направлений выросла в 8,6 раза по сравнению с прошлым годом и составила 77,3%. Внутрироссийские перелёты выбрали лишь 22,7% россиян, что на три четверти ниже показателей 2021 года.
В топ-5 наиболее востребованных направлений вошли Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Филиппины и Турция.
Среди внутрироссийских направлений самыми популярными стали Сочи и Москва. Их выбрали 17,3% и 16% процентов российских туристов соответственно. Также в рейтинг вошли Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Калининград.
Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рекомендовал туристам усилить меры предосторожности на фоне роста заболеваемости коронавирусом на популярных курортах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru