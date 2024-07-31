В туротрасли объяснили рост цен на билеты в августе
Ежегодное повышение цен на авиабилеты в августе не имеет отношения к аэронавигационным сборам, это происходит из-за повышенного спроса, заявил в пресс-центре НСН вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
Стоимость на авиабилеты в августе ежегодно возрастает от 20 до 53%, что связано в первую очередь с высоким спросом, заявил в пресс-центре НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«В августе каждый год цена на билет возрастает от 20 до 53%. Но аэронавигационные сборы и сборы на реконструкцию аэропортов не имеют еще к этому никакого отношения. Это происходит на фоне повышенного спроса и высокого сезона. С учетом хорошего спроса на бархатный сезон не исключено, что в сентябре цены тоже, вероятно, будут повышаться. Билеты начинают продаваться за 11 месяцев, но иногда цены бывают и выше в начале продаж на стадии раннего бронирования. Вывод - даже если 150-300 рублей из-за нововведений постепенно прибавится к тарифу, то это, конечно, не 50%», - пояснил Горин.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил НСН, что дополнительные услуги заняли 40% стоимости авиабилетов в России.
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