В туротрасли объяснили рост цен на билеты в августе

«В августе каждый год цена на билет возрастает от 20 до 53%. Но аэронавигационные сборы и сборы на реконструкцию аэропортов не имеют еще к этому никакого отношения. Это происходит на фоне повышенного спроса и высокого сезона. С учетом хорошего спроса на бархатный сезон не исключено, что в сентябре цены тоже, вероятно, будут повышаться. Билеты начинают продаваться за 11 месяцев, но иногда цены бывают и выше в начале продаж на стадии раннего бронирования. Вывод - даже если 150-300 рублей из-за нововведений постепенно прибавится к тарифу, то это, конечно, не 50%», - пояснил Горин.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил НСН, что дополнительные услуги заняли 40% стоимости авиабилетов в России.

