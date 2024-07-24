ФАС не поможет: В отрасли объяснили рост цен на авиабилеты на 17% за год

«Есть объективные причины для роста цен – стоимость топлива сегодня очень выросла. А это основная причина, так как топливо в себестоимости перевозок составляет 40-45%, почти половина». Стоимость обслуживания в аэропорту с 13% увеличилась до 17%, это тоже в себестоимости. И третье – это сезонность перевозок. В летний период авиакомпании увеличивают стоимость перевозок, начинается это с мая, заканчивается в октябре. Потом начинаются сбалансированные цены. Чтобы покрыть эти сбалансированные цены, увеличивается стоимость летних перевозок. Пилоты и члены экипажа требуют увеличения зарплаты, про это тоже не стоит забывать. У нас сегодня около 600 воздушных судов иностранного производства. На их обслуживании мы теряем колоссальные деньги. Никто нас сегодня не обслуживает, обслуживаем мы самостоятельно себя. Получаем запчасти и материалы те же самые, но через вторые-третьи страны», - рассказал он.

По его словам, цены придут в норму уже в октябре, а бороться с ними на уровне ФАС нет смысла, так как на рассмотрение обоснованности тарифов уйдут годы.

«В октябре-ноябре цены на билеты упадут. В конце декабря снова у нас повышение на фоне Нового года, а потом мертвый сезон: февраль, март, апрель. С этим ничего не сделать. Авиакомпании сегодня на деле не относятся к регулированию ФАС, регулировать тарифы не получится. Тарифов около сотни. Это все будет годами рассматриваться, вещи нереальные», - подытожил собеседник НСН.

В Госдуме создана рабочая группа и прорабатывается установка верхних границ цен на авиабилеты, заявил ранее депутат Госдумы, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов «Радиоточке НСН».



