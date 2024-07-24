ФАС не поможет: В отрасли объяснили рост цен на авиабилеты на 17% за год

Виктор Горбачев заявил НСН, что авиакомпании повышают цены из-за более дорогого топлива и обслуживания, бороться с этим бесполезно. 

Авиакомпании повышают цены на билеты из-за более дорогого топлива и обслуживания, а также на фоне сезонного спроса, но бороться с этим на уровне ФАС сегодня бессмысленно, заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

Средняя цена на билет в экономический класс самолета выросла на 17% по сравнению с 2023 годом, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. Так, средняя цена за билет в расчете на одну тысячу километров по итогам первого полугодия 2024 года составила 7363 рубля. Горбачев рассказал, из чего сегодня складывается такая цена.

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«Есть объективные причины для роста цен – стоимость топлива сегодня очень выросла. А это основная причина, так как топливо в себестоимости перевозок составляет 40-45%, почти половина». Стоимость обслуживания в аэропорту с 13% увеличилась до 17%, это тоже в себестоимости. И третье – это сезонность перевозок. В летний период авиакомпании увеличивают стоимость перевозок, начинается это с мая, заканчивается в октябре. Потом начинаются сбалансированные цены. Чтобы покрыть эти сбалансированные цены, увеличивается стоимость летних перевозок. Пилоты и члены экипажа требуют увеличения зарплаты, про это тоже не стоит забывать. У нас сегодня около 600 воздушных судов иностранного производства. На их обслуживании мы теряем колоссальные деньги. Никто нас сегодня не обслуживает, обслуживаем мы самостоятельно себя. Получаем запчасти и материалы те же самые, но через вторые-третьи страны», - рассказал он.

По его словам, цены придут в норму уже в октябре, а бороться с ними на уровне ФАС нет смысла, так как на рассмотрение обоснованности тарифов уйдут годы.

«В октябре-ноябре цены на билеты упадут. В конце декабря снова у нас повышение на фоне Нового года, а потом мертвый сезон: февраль, март, апрель. С этим ничего не сделать. Авиакомпании сегодня на деле не относятся к регулированию ФАС, регулировать тарифы не получится. Тарифов около сотни. Это все будет годами рассматриваться, вещи нереальные», - подытожил собеседник НСН.

В Госдуме создана рабочая группа и прорабатывается установка верхних границ цен на авиабилеты, заявил ранее депутат Госдумы, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов «Радиоточке НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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