«Никаких законов!»: Дополнительные услуги заняли 40% стоимости авиабилетов
Виктор Горбачев заявил НСН, что сборы за авиационную безопасность и выбор места в салоне уже включены в стоимость билета.
Дополнительные услуги заняли 40% стоимости авиабилетов в России, авиакомпании сегодня самостоятельно принимают решение о платном выборе места в салоне и прочих услугах, заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
Средняя цена на билет в экономический класс самолета выросла на 17% по сравнению с 2023 годом, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. Так, средняя цена за билет в расчете на одну тысячу километров по итогам первого полугодия 2024 года составила 7363 рубля. Горбачев призвал бороться с дополнительными платными услугами.
«Дополнительные услуги в тарифе – это около 40% стоимости билета. Это, например, сбор за авиационную безопасность. Он же уже «сидит» в билете, как так? Дальше сборы аэропортовые, топливо и так далее. Все это растет с каждым днем. Нужно обращать внимание на дополнительные тарифы, а не на основной билет», - отметил он.
Горбачев призвал установить ограничения именно для дополнительных тарифов, которыми авиакомпании активно пользуются сегодня.
«Сейчас еще авиакомпании ввели плату за выбор места. Если вы хотите с семьей сидеть вместе, платите по 500 рублей дополнительно. Такое вот внутреннее решение авиакомпаний, это никакими законами и правилами не было установлено. Надо заканчивать все эти дела, эти поборы, все это уже входит в стоимость билета. Иногда мы еще платим в билете «за того парня». Например, заполняемость маршрута составляет 75%, а 15% билетов – это воздух что ли? Нет, авиакомпании все это закладывают в билет», - добавил собеседник НСН.
Ограничение цен на авиабилеты сделает их менее доступными для граждан, Россия рискует повторить советский опыт, когда люди днями и ночами стояли в очереди за билетами, заявил ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев «Радиоточке НСН».
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