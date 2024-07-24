«Никаких законов!»: Дополнительные услуги заняли 40% стоимости авиабилетов

Дополнительные услуги заняли 40% стоимости авиабилетов в России, авиакомпании сегодня самостоятельно принимают решение о платном выборе места в салоне и прочих услугах, заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

Средняя цена на билет в экономический класс самолета выросла на 17% по сравнению с 2023 годом, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. Так, средняя цена за билет в расчете на одну тысячу километров по итогам первого полугодия 2024 года составила 7363 рубля. Горбачев призвал бороться с дополнительными платными услугами.