Ужесточение Турцией финансовых взаимоотношений с Россией никак не скажется на организованном туризме, так как 80% туристов едут туда через турагентства по системе «все включено» и все оплачивают в рублях еще в России. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Турецкие банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. Об этом РИА Новости сообщил источник в государственном финансовом секторе Турции. По словам собеседника агентства, эти ограничения создают новые препятствия для туризма, бизнеса и частных денежных переводов между странами. Мкртчян заверил, что туристам и так не нужно совершать в Турции почти никаких покупок.