Россияне совершили максимальное с 2021 года число поездок в Турцию

Россияне с июля по сентябрь 2025 года совершили 2,7 млн поездок в Турцию, это максимальное число с третьего квартала 2021-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Отмечается, что количество поездок из РФ в Турцию в годовом выражении выросло на 6,4% и достигло 2,7 млн. В третьем квартале 2021-го турпоток достигал 2,8 млн.

За девять месяцев 2025 года в Турцию из России выехали 5,3 млн человек. Более популярной республика была у российских туристов лишь в 2019-м, тогда за три квартала года Турцию посетили 5,9 млн человек.

Между тем сервис путешествий «Туту» выяснил, что Турция вошла в число самых популярных направлений отдыха россиян на Новый год.

