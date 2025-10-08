Редактор банковского интернет-портала Finnews.ru, аналитик банковской сферы Владимир Шевченко заявил НСН, что никаких особенных рисков в использовании карт Visa и Mastercard с истекшим сертификатом безопасности нет, однако они все равно не работают за границей.

Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин поддержал запланированное Центробанком ограничение срока действия карт Visa и Mastercard, ушедших из РФ в 2022 году. Он рассказал, что с 1 января 2025 года сертификаты безопасности во всех чипах Visa и Mastercard больше не действуют, что делает эти карты небезопасными. Сейчас НСПК ждёт предложения банков, продливших работу этих карт, о сроках их возможного действия. Шевченко отметил, что рисков в использовании этих карт нет.