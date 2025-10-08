Опасность карт Visa и Mastercard с «просроченными» чипами опровергли
Владимир Шевченко заявил НСН, что не уверен, что кто-то из россиян все еще пользуется ушедшими из РФ в 2022 году Visa и Mastercard, так как им на замену давно пришла карта «МИР».
Редактор банковского интернет-портала Finnews.ru, аналитик банковской сферы Владимир Шевченко заявил НСН, что никаких особенных рисков в использовании карт Visa и Mastercard с истекшим сертификатом безопасности нет, однако они все равно не работают за границей.
Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин поддержал запланированное Центробанком ограничение срока действия карт Visa и Mastercard, ушедших из РФ в 2022 году. Он рассказал, что с 1 января 2025 года сертификаты безопасности во всех чипах Visa и Mastercard больше не действуют, что делает эти карты небезопасными. Сейчас НСПК ждёт предложения банков, продливших работу этих карт, о сроках их возможного действия. Шевченко отметил, что рисков в использовании этих карт нет.
«Рисков по большому счету никаких нет. Картами пользоваться, в принципе, можно, но есть ли они у нас через три года после всего произошедшего? У нас же есть своя карта «МИР». Она вполне хорошо работает. А Visa все равно не работает за границей, как и «МИР». Так что зачем нам Visa? Никакие российские карты не работают за границей», - рассказал он.
Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что возможность расплачиваться в Таиланде картами «МИР» обрадует россиян и позитивно скажется на отрасли.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru