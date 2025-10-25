Дмитриев: Для сделки по Украине нужно иметь реалистичные ожидания

Мирная сделка по конфликту на Украине станет достижимой, если исключить внешнее влияние на процесс и выстроить реалистичные ожидания от противоборствующих сторон. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в беседе с журналисткой Ларой Логан.

«Нужно иметь реалистичные ожидания относительно того, каким может быть реальное решение, что приемлемо для России, а что для Украины. Я думаю, что Украина также движется в сторону более реалистичной позиции», - отметил Дмитриев.

По его мнению, сделка будет заключена, если не будет вмешательства со стороны Великобритании. Дмитриев обратил внимание, что в обсуждениях об урегулировании звучат «сценарии, которые не могут произойти», что заранее обрекает процесс на провал.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство темпом урегулирования конфликта на Украине, по его мнению, Москва и Киев не проявляют достаточной заинтересованности в мире.

