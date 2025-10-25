Россиянка Петлякова завоевала золото молодежного чемпионата мира по борьбе

Российская спортсменка Елизавета Петлякова выиграла золотую медаль на молодежном чемпионате мира по борьбе среди атлетов до 23 лет.

Гимнастка Мельникова выиграла золото чемпионата мира в опорном прыжке

Петлякова выступает в весовой категории до 65 кг. В финальной схватке россиянка победила представительницу Китая Жао Юйци.

Серебряную медаль турнира завоевала россиянка Алина Шевченко (категория до 68 кг).

Молодежный чемпионат мира проходит в Сербии. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссиянеЧемпионат Мира

Горячие новости

Все новости

партнеры