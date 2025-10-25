Россиянка Петлякова завоевала золото молодежного чемпионата мира по борьбе
25 октября 202501:55
Российская спортсменка Елизавета Петлякова выиграла золотую медаль на молодежном чемпионате мира по борьбе среди атлетов до 23 лет.
Петлякова выступает в весовой категории до 65 кг. В финальной схватке россиянка победила представительницу Китая Жао Юйци.
Серебряную медаль турнира завоевала россиянка Алина Шевченко (категория до 68 кг).
Молодежный чемпионат мира проходит в Сербии. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянка Петлякова завоевала золото молодежного чемпионата мира по борьбе
- Дмитриев: Для сделки по Украине нужно иметь реалистичные ожидания
- Над четырьмя регионами России сбили 21 украинский беспилотник
- Захарова пообещала жесткий ответ России на новый пакет санкций ЕС
- США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро
- Бельгия обвинила ЕС в намерении использовать активы РФ для продолжения конфликта
- Картину Ива Кляйна продали в Париже за рекордные 18,4 миллиона евро
- СМИ: Ксения Собчак подала документы на ВНЖ в Испании
- Макрон назвал новые санкции США против России поворотным моментом
- Суд арестовал экс-главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru