Захарова пообещала жесткий ответ России на новый пакет санкций ЕС
Россия примет жесткие ответные меры в связи с очередным пакетом антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что Москва решительно осуждает «нелегитимные односторонние принудительные меры» и намерена ответить на них «действенными и жесткими шагами». По ее словам, все больше государств разделяют позицию России в отношении санкционной политики Запада.
Дипломат отметила, что ограничения не окажут существенного влияния на российскую экономику, однако нанесут ущерб самим странам Евросоюза. Она добавила, что, распространяя санкции на компании из третьих стран, Брюссель фактически изолирует себя и ограничивает свободы собственных граждан, в том числе через запрет туристических услуг в России.
На этой неделе ЕС утвердил 19-й пакет ограничений, который включает запрет на импорт российского сжиженного газа, новые меры против нефтяных компаний, судов, банков, а также ограничения на экспорт ряда товаров и передвижение российских дипломатов, передает «Радиоточка НСН».
