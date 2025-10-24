Бельгия обвинила ЕС в намерении использовать активы РФ для продолжения конфликта

Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что вопреки заявлениям руководства Евросоюза и главы европейской дипломатии Кайи Каллас, замороженные российские активы не будут направлены на восстановление Украины, а послужат продолжению конфликта. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Франкена, европейские лидеры продвигают идею передачи средств Киеву под «юридически шатким предлогом». Он отметил, что официально эти активы планируется использовать для восстановления разрушенной инфраструктуры, однако на практике они, по его мнению, будут потрачены на военные цели.