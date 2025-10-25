«ВКонтакте» вновь доступна для белорусских пользователей

Соцсеть «ВКонтакте» стала вновь доступна для пользователей в Белоруссии. Об этом заявили в пресс-службе платформы.

«Плохие материалы 18+»: За что заблокировали VK в Белоруссии

«"ВКонтакте" и все сервисы соцсети в Беларуси работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В пятницу доступ к «ВКонтакте» был заблокирован на территории республики. Меры приняли на основании представления Комитета государственной безопасности Белоруссии.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
