«ВКонтакте» вновь доступна для белорусских пользователей
25 октября 202502:56
Соцсеть «ВКонтакте» стала вновь доступна для пользователей в Белоруссии. Об этом заявили в пресс-службе платформы.
«"ВКонтакте" и все сервисы соцсети в Беларуси работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.
В пятницу доступ к «ВКонтакте» был заблокирован на территории республики. Меры приняли на основании представления Комитета государственной безопасности Белоруссии.
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
