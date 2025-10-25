Над четырьмя регионами России сбили 21 украинский беспилотник
25 октября 202501:29
Российские военные ликвидировали 21 дрон ВСУ самолетного типа над четырьмя регионами. Об этом сообщило Минобороны.
«С 18.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в заявлении.
В Брянской области сбили 12 беспилотников, в Белгородской – семь, в Калужской и Смоленской областях – по одному.
Ранее над Калужской областью и Московским регионом ликвидировали семь украинских БПЛА.
