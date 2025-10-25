Над четырьмя регионами России сбили 21 украинский беспилотник

Российские военные ликвидировали 21 дрон ВСУ самолетного типа над четырьмя регионами. Об этом сообщило Минобороны.

«С 18.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в заявлении.

В Брянской области сбили 12 беспилотников, в Белгородской – семь, в Калужской и Смоленской областях – по одному.

Ранее над Калужской областью и Московским регионом ликвидировали семь украинских БПЛА.

