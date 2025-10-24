США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро

Министерство финансов США ввело санкции против президента Колумбии Густаво Петро, сообщается на сайте ведомства.

Как заявил глава Минфина Скотт Бессент, Вашингтон обвиняет Петро в том, что он «позволил наркокартелям процветать и отказался пресечь их деятельность».

США ввели санкции против должностных лиц Кубы

По словам министра, президент США Дональд Трамп распорядился ввести ограничения «в целях защиты страны и борьбы с контрабандой наркотиков».

Под санкции также попали супруга колумбийского лидера Вероника Гарсия, его старший сын Николас Петро и министр внутренних дел Армандо Бенедетти. Их имена внесены в санкционные списки, предусматривающие заморозку активов и запрет на въезд в Соединенные Штаты, передает «Радиоточка НСН».

