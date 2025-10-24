США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро
Министерство финансов США ввело санкции против президента Колумбии Густаво Петро, сообщается на сайте ведомства.
Как заявил глава Минфина Скотт Бессент, Вашингтон обвиняет Петро в том, что он «позволил наркокартелям процветать и отказался пресечь их деятельность».
По словам министра, президент США Дональд Трамп распорядился ввести ограничения «в целях защиты страны и борьбы с контрабандой наркотиков».
Под санкции также попали супруга колумбийского лидера Вероника Гарсия, его старший сын Николас Петро и министр внутренних дел Армандо Бенедетти. Их имена внесены в санкционные списки, предусматривающие заморозку активов и запрет на въезд в Соединенные Штаты, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова пообещала жесткий ответ России на новый пакет санкций ЕС
- США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро
- Бельгия обвинила ЕС в намерении использовать активы РФ для продолжения конфликта
- Картину Ива Кляйна продали в Париже за рекордные 18,4 миллиона евро
- СМИ: Ксения Собчак подала документы на ВНЖ в Испании
- Макрон назвал новые санкции США против России поворотным моментом
- Суд арестовал экс-главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко
- Пострадавшие при атаке дрона в Красногорске получат выплаты
- Роскомнадзор заблокировал аниме-платформу MyAnimeList
- «Гений и злодейство»: Писатель Отрошенко о секретах спектакля «Кто убил Симон-Деманш»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru