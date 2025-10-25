Дмитриев назвал условие скорого урегулирования на Украине
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал условие для скорого урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью каналу Fox News.
«Существуют всего несколько элементов. Один из них - гарантии безопасности Украины... также есть территориальный вопрос... вопрос нейтралитета Украины, что важно для безопасности России. Получается, не так уж много вопросов для рассмотрения», - указал Дмитриев.
По его словам, если понять, как урегулировать эти моменты дипломатическими способами, решение может быть найдено быстро.
Между тем в МИД Китая назвали переговоры единственным действенным методом урегулирования украинского конфликта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эксперт рассказал, какие страны россияне могут посещать без загранпаспорта
- «ВКонтакте» вновь доступна для белорусских пользователей
- Дмитриев назвал условие скорого урегулирования на Украине
- В Элисте мужчину задержали после взрыва в многоэтажке
- Россиянка Петлякова завоевала золото молодежного чемпионата мира по борьбе
- Дмитриев: Для сделки по Украине нужно иметь реалистичные ожидания
- Над четырьмя регионами России сбили 21 украинский беспилотник
- Захарова пообещала жесткий ответ России на новый пакет санкций ЕС
- США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро
- Бельгия обвинила ЕС в намерении использовать активы РФ для продолжения конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru