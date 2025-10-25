Дмитриев назвал условие скорого урегулирования на Украине

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал условие для скорого урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью каналу Fox News.

«Существуют всего несколько элементов. Один из них - гарантии безопасности Украины... также есть территориальный вопрос... вопрос нейтралитета Украины, что важно для безопасности России. Получается, не так уж много вопросов для рассмотрения», - указал Дмитриев.

По его словам, если понять, как урегулировать эти моменты дипломатическими способами, решение может быть найдено быстро.

Между тем в МИД Китая назвали переговоры единственным действенным методом урегулирования украинского конфликта.

