В туриндустрии привлекательность Москвы объяснили логистикой и множеством мероприятий

Ранее колумнист журнала «Forbes» Уэсли Александр Хилл сказал, что Москва стала одним из лучших городов мира по развитию туризма. Он считает, что российская столица смогла вывести туротрасль на новый уровень, несмотря на санкции. Осауленко раскрыл факторы, которые помогли Москве стать привлекательной для туристов.

«Москве достичь таких высот позволил целый комплекс решений. В первую очередь, это, конечно, развитие самой туристской инфраструктуры, объектов показа. В Москве уже и так была достаточно неплохая логистика, но еще произошло развитие дорог, железнодорожного и скоростного транспорта. Плюс новогодние украшения, подсветка, выставки, презентации, интерактив — все это в Москве, например, в этом году было уже в середине ноября. К тому же в Москве очень много событий. И ценовой диапазон — здесь каждый по своему кошельку сможет найти удобные для себя предложения и по размещению, и по экскурсиям, и по питанию», - объяснил он.